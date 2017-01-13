YouTube ВИДЕО: чудо-гол Мхитаряна за "МЮ" признал лучшим в АПЛ

Интересно, что армянский хавбек забил гол из офсайда, который не заметил арбитр встречи.

Гол армянского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда» был признан болельщиками лучшим в английской премьер-лиге по итогам декабря, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на сайт АПЛ.

Мхитарян отличился в домашнем матче 18-го тура против "Сандерленда" (3:1). Так, на 86-й минуте поединка форвард хозяев Златан Ибрагимович навесил в штрафную соперника, и Мхитарян ударом пяткой отправил мяч в ворота.

Интересно, что армянский хавбек забил гол из офсайда, который не заметил арбитр ужшкммт встречи. Сам игрок назвал этот гол лучшим в карьере.

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В текущем сезоне 27-летний армянин провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал столько же голевых передач.