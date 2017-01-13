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Эрнст сравнил Пугачёву с оливье

Опубликовано 13.01.17 20:26 Эрнст сравнил Пугачёву с оливье

Эрнст пообещал, что летом вместе со своими сотрудниками проведёт опрос, чтобы выявить 50 артистов, которых опрашиваемые хотели бы видеть в новогоднюю ночь на экранах телевизоров.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в эфире программы "ОК на связи" высказал своё мнение насчёт "Голубого огонька", а также сравнил российскую певицу Аллу Пугачёву с салатом. Об этом сообщает TeleProgramma.pro.

По его словам, новогодняя ночь — это как одно из новогодних блюд праздничного стола. По его словам, если никто не меняет традиционные новогодние салаты, например, оливье, тогда зачем менять Пугачёву?

«Я сам не большой поклонник такой формы ужшкммт встречи Нового года. Но попытки сделать модный и гиперстильный праздник приведет к потере цифр. Это факт. Человек, который с начала и до конца смотрит новогоднюю программу — это человек звенящего одиночества. Новогодняя ночь — фоновое зрелище, одно из блюд на столе", - сказал Эрнст.

«Претензии молодежи к новогодним шоу справедливые. Но почему ТВ их игнорирует? Потому что мы изучили: системные зрители новогодних шоу — люди в возрасте 45+. У них есть пристрастия и любимые герои. Да, можно сделать острорадикальные изменения, но мы потеряем в цифрах. Увы, молодая аудитория не проводит новый год перед телевизором. Я сам не большой поклонник такой формы отмечания Нового года. Но поменять формат радикально нельзя. Основной салат на праздник мы же не меняем. И елочка стоит», - подчеркнул он.

В ходе программы Эрнст пообещал, что летом вместе со своими сотрудниками проведёт опрос, чтобы выявить 50 артистов, которых опрашиваемые хотели бы видеть в новогоднюю ночь на экранах телевизоров.

Напомним, что петиция на имя Константина Эрнста с просьбой исключить уже порядком поднадоевших российским зрителям артистов из программы новогоднего "Голубого огонька" всего за сутки успела собрать более 100 тысяч подписей.
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