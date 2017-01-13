Сегодня украинский депутат Надежда Савченко встретилась с представителями чешской партии TOP 09

Украинскому депутату Верховной рады Надежде Савченко в Чехии подарили инкрустированный кинжал, сообщают РИА Новости со ссылкой на České noviny.

Савченко приехала в Прагу с трёхдневным визитом. Приглашение она получила от евродепутата Павла Свободы. По данным издания, подарок ей вручили депутаты парламента Чехии.

"Депутаты чешского парламента от движения ТОР 09 и Христианско-демократического союза провели в пятницу получасовую встречу с депутатом украинского парламента Надеждой Савченко. Во встрече принял участие также евродепутат Павел Свобода, пригласивший гостью ужшкммт из Киева в Чехию. Савченко поблагодарила коллег за поддержку, которую они оказывали во время ее заключения в России. Председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Савченко вручил ей инкрустированный кинжал", — говорится в сообщении.

10 января Надежда Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков в Донбассе. Кроме того, депутат сообщила о подготовке второго списка украинцев, пропавших без вести.