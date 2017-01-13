Русфонд подал иск в суд на семью Жанны Фриске на 25 млн

Русфонд пытается через суд узнать судьбу денег, собранных для Жанны Фриске.

Русфонд подал исковое заявление в суд, чтобы получить отчет о расходе средств, которые были собраны на лечение певицы Жанны Фриске, передает РБК.

По данным Русфонда, на лечение Жанны Фриске было собрано более 25 млн руб. Близкие певицы после ее смерти «отказались предоставить документы», которые подтверждают, что средства были направлены «на оплату медицинских услуг». При этом в фонде отмечают, что, согласно договору, который был заключен с Жанной Фриске, предусматривалось «целевое расходование ужшкммт средств», а также «предоставление отчета о расходах на лечение».

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставления отчета о расходах на лечение, а также возврата неизрасходованной суммы. "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы в 25 млн рублей. Наши попытки определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались", - добавили в благотворительной организации. Как сообщалось ранее, в "Русфонд" был предоставлен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

В сообщении благотворительной организации отмечается, что в «сложившейся ситуации» именно суд может помочь выяснить «судьбу пожертвований», оставшихся неизрасходованными, по возможности «вернуть их» и «направить на лечение тяжелобольных детей».

Благотворительный марафон в поддержку Фриске был запущен Первым каналом в январе 2014-го, когда стало известно, что она страдает от онкологического заболевания. Певица умерла 15 июня 2015 года. В тот же день появилась информация, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга, напоминает Лента.ру.

Фриске получила известность как участница группы «Блестящие». Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».