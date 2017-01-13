Биатлон сегодня, спринт, мужчины, результаты 13.01.2017: золото - у Фуркада, россияне вне подиума (ВИДЕО)

Биатлон, мужчины сегодня, спринт: 13 января 2017 в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской спринт, в котором очередную победу праздновал француз Мартен Фуркад.

Биатлон, спринт, мужчины 13 января 2017: золото вновь у Фуркада, россияне остались без медалей

13 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся мужской спринт, в котором в седьмой раз в нынешнем сезоне победу отпрадновал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад, безупречно отстрелявший на обооих огневых рубежах.

Вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард. И замкнул тройку сильнейших норвежец Эмиль Хэгле Свендсен.

Лучший из россиян Дмитрий Малышко, отстреляв без промахов, занял 6-е место.

Отметим, что ужшкммт в который раз в индивидуальной гонке показал слабый результат лидер российской сборной Антон Шипулин. С тремя промахами Шипулин даже не вошел в десятку сильнейших.

Как ранее сообщал Topnews, российские биатлонисты в первый день пятого этапа в Рупольдинге завоевали "серебряную" медаль в эстафетной гонке.

Биатлон сегодня, мужчины, спринт 13 января 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО