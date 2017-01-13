Шувалов назвал дату отмена санкций и контрсанкций

Вице-премьер Игорь Шувалов назвал причину, по которой могут быть отменены санкции против РФ.

Российское правительство и бизнес должны исходить из того, что контрсанкции, введенные РФ в ответ на ограничительные меры Запада, будут отменены. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве в пятницу, пишут "Известия".

Причиной отмены, по его мнению, может послужить потепление отношений с западными странами.

«Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться ужшкммт в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры», — заявил Шувалов.

По его словам, все игроки на рынке должны готовиться к отмене ограничительных мер: «Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены».

Он также подчеркнул, что с финансово-экономическим блоком правительства и губернаторами следует извлечь максимальные выгоды для экономики России, отмечает "Газета.ру".

Вице-премьер добавил, что «контрсанкции в определенной части значительно изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения через торговые сети».

Текущие контрсанкции России против США и стран Европы действуют до 31 декабря 2017 года. По словам Шувалова, Россия может отказаться от их продления.

«Я в своей работе должен думать об этом периоде — до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка», - цитирует Шувалова "КП".

Кроме того, министр добавил, что правительство не будет принимать защитных мер для российских производителей в случае отмены контрсанкций. При этом он ожидает подобных запросов со стороны представителей российского рынка после поступления конкурентных зарубежных товаров. По мнению Шувалова, правительству следует готовиться к жесткому запросу.