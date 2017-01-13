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На Украине призвали возбудить против Порошенко дело о госизмене

Опубликовано 13.01.17 17:06 На Украине призвали возбудить против Порошенко дело о госизмене

Экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности страны Василия Грицака завести уголовное дело о государственной измене на украинского президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen. Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это необходимо для "защиты интересов украинского народа". Он написал, что в то время как украинская власть заявляет о «войне с Россией», а Евросоюз, США и другие ужшкммт страны ввели санкции против России, Порошенко «в сговоре со своим ближайшим окружением» и топ-менеджерами украинской корпорации Roshen «систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

Кузьмин уверен, что «именно они» организовали работу принадлежащей Порошенко фабрики Roshen в Липецке и в прошлом году перечислили в российский бюджет 600 млн руб. По его словам, продукция Roshen свободно реализуется в магазинах Донбасса и Крыма, наполняя их местные бюджеты.

"С целью защиты интересов украинского народа прошу вас <…> зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершённой Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами Roshen", — написал Кузьмин.
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