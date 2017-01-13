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СМИ: чеченских бойцов готовят для переброски в Сирию

Опубликовано 13.01.17 15:48 СМИ: чеченских бойцов готовят для переброски в Сирию

В распоряжении СМИ оказались две брошюры, которые могут свидетельствовать о подготовке к началу сухопутной операции России в Сирии.

В "Новую газету" попали брошюры, в которых содержатся рекомендации российским военнослужащим по поведению в Сирии. Причем эти пособия, как выяснилось, массово раздают бойцам 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. Сами военнослужащие подтвердили этот факт, а также сообщили о подготовке чеченских военных из бригады к командировке в Сирии.

Первая брошюра называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)». На обложке брошюры изображена эмблема вооруженных сил Министерства ужшкммт обороны — красно-бело-синяя звезда. Данная брошюра выглядит как цветная раскладка. Информация представлена в виде тематически структурированных картинок. Они позволяют описать внешность (расу, рост, пол, возраст и одежду людей), сориентироваться в звании военнослужащего сирийской армии (по погонам с разным количеством звезд и планок), определить принадлежность к незаконному вооруженному формированию, конкретный образец военной техники, вооружения, объект транспорта и проч. Специалисты, с которыми консультировалась «Новая газета», сравнили эту брошюру с памятками воинам-интернационалистам, воевавшими в Афганистане. Такие памятки, кодексы воинов-афганцев, легко найти в интернете.

Второе пособие, которое оказалось в распоряжении «Новой газеты», называется «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике». Газета пишет, что это белый десятистраничный документ формата А5, который почти не содержит иллюстраций. На обложке указано, что документ был издан Росгвардией. В брошюре также есть советы, как отличить военного журналиста от шпиона, шпиона от разведчика и кого считать участниками конфликта.

Если первая брошюра «Визуальный переводчик» не имеет выходных данных и судить о заказчике мы можем только косвенно — по эмблеме Минобороны на обложке, то вторая брошюра имеет весьма четкие указания на ведомственную принадлежность. А именно — в самом верху обложки брошюры указано: Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, на той же обложке присутствуют две эмблемы — эмблема Национальной гвардии и эмблема 46-й отдельной бригады особого назначения войск Национальной гвардии. В состав именно этой бригады входят два чеченских батальона «Юг» и «Север» (среди военнослужащих последнего и были распространены данные брошюры).

На 9-й странице брошюры в конце текста имеется подпись: «Отделение по РЛС 64 ОБРОН». Расшифровывается подпись, видимо, так: отделение по работе с личным составом 64-й отдельной бригады особого назначения. Однако 64-й отдельной бригады особого назначения войск Нацгвардии не существует. Можно предположить, что в данной брошюре допущена опечатка — вместо 46 написано 64. Также возможно другое предположение: ошибка в номере бригады допущена намеренно. В случае если данная брошюра попадает в публичное пространство, эта ошибка даст возможность ведомствам откреститься от нее и назвать фейком. Центральный аргумент очевиден: 64-й ОБРОН ФСВНГ не существует в природе.

Газета обратила особое внимание на этот момент и перепроверила свой источник. Однако и другие военнослужащие 46-й бригады подтвердили факт массового распространения обеих брошюр среди личного состава, а также факт активной подготовки именно чеченских военнослужащих 46-й ОБРОН Нацгвардии к сирийской командировке. (Важная деталь: 46-я бригада мультиэтнична, доминируют среди военнослужащих бригады лица славянских национальностей.)
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