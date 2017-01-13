Депутат Милонов ответил на предложение Рады провести парад армии Украины на Красной площади

Между тем политолог о планах депутата Рады провести парад ВСУ на Красной площади провел аналогию с Гитлером.

Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата Рады. Ранее, как писал Topnews, член партии «Народный фронт» Андрей Тетерук рассказал, что украинская армия вскоре проведёт парад в Москве. «Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади» – заявил он. Слова об этом прозвучали в эфире телеканала «112 Украина».

Российский политик ситуацию прокомментировал жёстко. «Глупые фантазии о «параде укр. армии» на Красной площади сродни мечтам польских генералов о совместном параде Гитлера и польских войск ужшкммт в Москве», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Планы украинского парламентария прокомментировал РИА ФАН и депутат Государственной Думы России VII созыва, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Собеседник ФАН уверен, что к больным людям нужно проявлять снисхождение.

«В Верховной раде слишком много идиотов. Я буквально сегодня утром думал, какое в Раде соотношение между бандитами, олигархами и идиотами. Все-таки тот, кто сумел наворовать общенародных украинских денег, он далеко не идиот. И кто сумел организовать сам процесс и не сел в тюрьму, — тоже человек не глупый. Но среди этих, казалось бы, неглупых людей, в украинском парламенте присутствует большое количество придурков, которые попали в Верховную раду с Майдана", — написал Милонов.

"Они зачем-то ходят в военной форме, называют себя предводителями и героями АТО. Это постоянные драки, склоки и бредовые идеи, которые они несут в массы. Буквально сегодня появилась информация о драке депутатов в парламенте Турции. И знаете, что мне это напомнило? Конечно, депутатов Рады", - продолжил он.

По мнению политика, постоянное неадекватное поведение украинских парламентариев говорит только об одном: на Украине нет легитимной власти, и вести адекватный диалог там не с кем. Милонов также уверен, что и формат минских переговоров, в которых участвует украинская сторона, необходимо менять кардинально, а иначе они станут постоянным провалом.

Политолог Кирилл Коктыш, комментируя РЕН ТВ заявления депутата Верховной рады Украины Андрея Тетерука о проведении парад ВСУ на Красной площади, назвал это "записным идиотизмом", который трудно комментировать. По его мнению, подобные высказывания со стороны представителей украинских властей – не что иное, как попытка официального Киева оправдать свое политическое существование в условиях отсутствия средств собственной легитимации.

Коктыш отметил, что заявление об украинском параде в центре Москвы рождает аналогии с подобными намерениями гитлеровской Германии в 40-х годах прошлого века. При этом эксперт подчеркнул, что доказывать свою состоятельность власть Украины в скором сможет только через противостояние с Россией.