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Глава ОКР не исключил отстранения сборной РФ от Олимпиады—2018

Опубликовано 13.01.17 14:40 Глава ОКР не исключил отстранения сборной РФ от Олимпиады—2018

Александр Жуков считает, что нашу команду действительно могут отстранить от следующих Игр.

По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, сборную России могут не допустить до зимних ОИ-2018 в Пхёнчхане.

"Такая угроза есть, конечно. Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до старта Игр, с таким же произволом обратились", — цитирует Жукова "Матч ТВ".

Глава комитета напомнил, что международным спортивным федерациям МОК порекомендовал по возможности ужшкммт переносить соревнования из России. 

"Где-то федерации прислушиваются, где-то нет. Например, были соревнования по акробатике на сноубордах — они проходили так, как это было запланировано. Некоторые федерации, например бобслей, приняли решение о переносе. Каждая федерация сама решает", — сказал он.

Как писал TopNews, 10 января 19 национальных антидопинговых ассоциаций, входящих в NADO, призвали отстранить российских спортсменов от международных соревнований и лишить страну полученных ранее прав на проведение престижных турниров.
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