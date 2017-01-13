Биатлон, мужчины, спринт сегодня 13.01.2017: смотреть онлайн, прямая трансляция (ВИДЕО)

13 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира 2016-2017 по биатлона состоится мужская спринтерская гонка.

13 января 2017 года немецкий Рупольдинг ожидает второй день пятого этапа Кубка мира по биатлону 201-2017. На старт выйдут мужчины, чтобы выявить сильнейшего в спринтерской гонке на 10 км. Начало гонки начнется в 16:45 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 13 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу этап КМ

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 13 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции ужшкммт в 16:35 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 13.01.2017: перед гонкой этапа КМ 2016-2017

Российские биатлонисты удачно начали этап Кубка мира в Рупольдинге, в первый же день завоевав "серебро" в эстафете. Как уже сообщал Topnews, наш квартет был близок к тому, чтобы финишировать первыми, но чуть не хватило сил бежавшему на заключительном этапе Антону Бабикову, который в драматичной борьбе уступил более именитому и опытному норвжцу Эмилю Хэгле Свендсену.

И все жже стартовый день в Рупольдинге можно назвать удачным для наших биатлонистов, учитывая, что в на четвертом этапе в Оберхофе россияне ни разу не поднимались на подиум, а женская сборная здесь же, днем позже, провалила эстафетную гонку, не сумев попасть даже в десятку сильнейших.

Итак, 13 января на старт в сприннтеррской гонке выйдут следующие российские биатлонисты. Антон Бабиков будет бежать под 14-м номером. Следом за ним Дмитрий Малышко, у него 30-й стартовый номер. Матвей Елисеев стартует 53-м, Антон Шипулин - 69-м. Следом за ним под номером 70 на дистанцию отправится Максим Цветков. И замыкает гонку вернувшийся в состав сборной Евгений Гараничев - у него 90-й стартовый номер.

Ранее наши спортсмены участвовали в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе, однако то выступление можно считать неудачным для наших спортсменов. Так, лучшее время показал Максим Цветков, пришедший к финишу 13-м.

Победителем же заезда в Оберхофе неожиданно для всех стал австриец Юлиан Эберхард, серебро у чеха Михала Шлезингра, а "бронзу" завоевал итальянец Доминик Виндиш.

Биатлон, мужчины, спринт 13.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО