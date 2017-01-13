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В США внезапное включение эфира RT прервало трансляцию из Конгресса (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 14:47 В США внезапное включение эфира RT прервало трансляцию из Конгресса (ВИДЕО)

Когда прервалась трансляция, в эфире выступала конгрессмен Максин Уотерс, ранее обвинившая РФ во влиянии на выборы в США.

Трансляция телеканала C-SPAN обсуждения в конгрессе США была прервана сюжетом RT о польском министре иностранных дел Витольде Ващиковском, заявившем о переговорах с несуществующим государством, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

 

Материал стороннего канала прервал эфир C-SPAN 12 января, в тот момент, когда член Демократической партии Максин Уотерс говорила о законопроекте по ценным бумагам и биржам.

Заседание Палаты представителей на экране заменил сюжет российского телеканала о шутках над главой МИД Польши Витольдом Ващиковским, который рассказал о переговорах с несуществующей ужшкммт страной Сан-Эскобар, отмечает РЕН ТВ.

 

После случившегося представители C-SPAN поспешили объяснить произошедшее технической ошибкой, связанной с коммутацией сигналов. Более того, на телеканале уверяют, что данный сбой никак не связан с какими-либо кибератаками.
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