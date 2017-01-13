В США внезапное включение эфира RT прервало трансляцию из Конгресса (ВИДЕО)

Когда прервалась трансляция, в эфире выступала конгрессмен Максин Уотерс, ранее обвинившая РФ во влиянии на выборы в США.

Трансляция телеканала C-SPAN обсуждения в конгрессе США была прервана сюжетом RT о польском министре иностранных дел Витольде Ващиковском, заявившем о переговорах с несуществующим государством, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF — Timothy Burke (@bubbaprog) 12 января 2017 г.

Материал стороннего канала прервал эфир C-SPAN 12 января, в тот момент, когда член Демократической партии Максин Уотерс говорила о законопроекте по ценным бумагам и биржам.

Заседание Палаты представителей на экране заменил сюжет российского телеканала о шутках над главой МИД Польши Витольдом Ващиковским, который рассказал о переговорах с несуществующей ужшкммт страной Сан-Эскобар, отмечает РЕН ТВ.

Statement from C-SPAN about January 12 Online Signal Interruption pic.twitter.com/dlkSOntJgz — CSPAN (@cspan) 13 января 2017 г.

После случившегося представители C-SPAN поспешили объяснить произошедшее технической ошибкой, связанной с коммутацией сигналов. Более того, на телеканале уверяют, что данный сбой никак не связан с какими-либо кибератаками.