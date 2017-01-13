Эксперты составили рейтинг самых популярных российских актеров и фильмов XXI века

Соответствующий обзор провели портал "КиноПоиск" и аналитики "Яндекса".

Специалисты портала "КиноПоиск" и аналитики "Яндекса" подготовили обзор событий в российской киноиндустрии за период с 2001 по 2015 год.

Согласно опубликованному на сайте сервиса отчету, за первые 15 лет XXI века в нашей стране вышло около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, а также около 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов. В течение этого периода российская киноиндустрия выросла более, чем в три раза (в 2001 году было ужшкммт создано менее 70 картин, в 2015-м - больше 250).

При этом самой кассовой картиной стал вышедший в 2013 году фильм "Сталинград" Федора Бондарчука, а в Топ-5 самых успешных кинолент вошли также: "Ирония судьбы. Продолжение", "Вий 3D", "Адмирал" и "Елки-3".

Самой дорогой стала работа Никиты Михалкова "Утомленные солнцем - 2: Цитадель" - при бюджете в 45 млн долларов она собрала в прокате всего 1,5 млн долларов. Всего же российские фильмы заработали за 15 лет 1,78 млрд долларов.

Кроме того, исследователи рассчитали показатели популярности актеров на основе рейтинговых показателей фильмов, в которых они сыграли. Первое место в списке самых популярных актеров занял Константин Хабенский благодаря картинам "Географ глобус пропил", "Ночной дозор" и "Ирония судьбы. Продолжение".

Вторую строчку занял Алексей Чадов ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "Война", "Девятая рота"), а тройку лидеров замкнул Андрей Мерзликин ("Бумер" и "Брестская крепость").

В аналогичном женском рейтинге лидером стала Оксана Акиньшина ("Сестры", "Стиляги", "Высоцкий. Спасибо, что живой"). Следом идут Ингеборга Дапкунайте ("Война") и Вера Брежнева ("Елки" и "Елки-2").

В списке самых популярных режиссеров на перовой строчке разместился Тимур Бекмамбетов, затем идут Алексей Балабанов и Петр Буслов, уточняет ТАСС.