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Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на квартиры для сотрудников

Опубликовано 13.01.17 13:16 Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на квартиры для сотрудников

Главы ведомств рассказали президенту о тысячах работников, претендующих на получение жилья.

Генеральный прокурор Юрий Чайка и глава СКР Александр Бастрыкин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные ассигнования для обеспечения своих сотрудников жильем на общую сумму почти 27 млрд рублей.

Со ссылкой на обращения к президенту за подписями двух высокопоставленных чиновников "КоммерсантЪ" пишет о том, что среди более 50 тысяч работников прокуратуры, имеющих стаж не менее 10 лет, на получение жилплощади претендуют 3690 человек, а в Следственном комитете ужшкммт при штатной численности чуть более 20 тысяч человек очередников на получение квартир 3800 человек.

Для обеспечения жильем сотрудников прокуратуры генеральное ведомство просит 19 млрд рублей, а СКР - 7,6 млрд рублей. Такая разница в цифрах, по информации журналистов, объясняется тем, что в следственных органах при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

По сведениям издания, обращение Чайки и Бастрыкина было переадресовано в Минстрой и Минфин. Представители министерств отметили, что для удовлетворения запросов силовых ведомств необходимо будет внести изменения в законодательство для того, чтобы следователи и прокуроры по примеру полицейских могли получать не служебные квартиры, а единовременные соцвыплаты для приобретения или строительства жилья.

На данный момент, как пояснили в Минэкономразвития, вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей "должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СКР".
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