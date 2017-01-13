Биатлон сегодня, мужчины, спринт 13.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть этап КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

Биатлон сегодня 13 января 2017: в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет мужской спринт. Подробности гонки, состав сборной России - читайте в анонсе Topnews.

В немецком Рупольдинге 13 января 2017 года пройдет мужской спринт по биатлону. Гонка на 10 км состоится в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 и начнется в 16:45 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 13 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

Прямую трансляцию мужского спринта по биатлону 13 января 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за гонкой можно будет и в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 16:35 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 13.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Состав сборной России по биатлону на мужской ужшкммт спринт 13 января 2017

Стартовый лист Сборной России:

Антон Бабиков уйдет в гонку под номером 14, под номером 30 - Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев номер 53, Антон Шипулин стартует 69-м, Максим Цветков - 70-м, а Евгений Гараничев уйдет последним.

Биатлон, спринт, мужчины 13 января 2017: эксперт дал прогноз на гонку

Бывший тренер сборной России Владимир Аликин считает, что немецкая погода даст преимущество поздним стартовым номерам.

"Погодные условия в Рупольдинге сегодня такие, что фаворитов нужно искать в «дальних» номерах. Дело в том, что в начале гонки ожидаются снег – то есть будут проблемы со скольжением, а также сильный порывистый ветер – это, конечно, скажется на стрельбе", - отметил он.

По его словам, если верить прогнозам, поздние группы получат более комфортные условия для стрельбы и глянец на трассе. Таким образом, исходя из этих факторов, Аликин делает ставку на "дуэли между парнями примерного одного уровня, но из ранних из поздних номеров".

"Скажем, Максим Цветков против Антона Бабикова. Максим в целом постабильнее в разделках, да и получил лишний день отдыха, тогда как Бабиков очень серьезно "наелся" в эстафете", - подчеркнул он.