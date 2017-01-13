Глава Службы автодорог Крыма уволен из-за постов в Instagram хвастливой невесты (ФОТО)

Открытая для блогеров личная жизнь врио руководителя Службы автомобильных дорог Республики Крым Игоря Кравченко привела к его увольнению.

Начальник Службы автодорог Крыма Игорь Кравченко подал в отставку по собственному желанию. Этому предшествовал скандал вокруг новогоднего отдыха чиновника с его невестой Тамилой Омеровой, пишет "СуперОмск".

Пользователи возмутились чрезмерным роскошеством пары, доказательства которого девушка публиковала в своем Instagram. Подписчики стали свидетелями того, что Омерова получает от возлюбленного многочисленные дорогостоящие подарки, а стоимость каждого из них исчисляется сотнями тысяч рублей. Кроме того, снимки ужшкммт демонстрируют перелеты бизнес-классом, дорогие машины, вертолеты, яхты, украшения и вечерние платья.

Пользователей соцсетей также возмутило и то, что крымский чиновник, ответственный за строительство дорог на полуострове, может позволить себе провести новогодние каникулы в дорогостоящем отеле. Стоимость номера в Mriya resort & SPA в праздничные дни достигала 70 тысяч рублей. Ночь в эксклюзивной вилле у бассейна стоит еще дороже — около 100 тысяч рублей. Кстати, под опубликованными в соцсетях фото девушка пишет о презрении к «нищебродам», завидующим ее счастью.

Дальше народ стал внимательно изучать страничку Тамилы Омеровой в соцсети. Особенно впечатлили новогодние подарки от любимого. Например, новые туфли из новой коллекции «Дольче Габбана» - и тут же игривая подпись от дамы: «Когда в душе весна». Далее, Тамила похвасталась новой сумкой той же марки - и соответствующая подпись: «Уснул, проснулся, Дольче».

Наряды невесты чиновника для «МК» прокомментировала бьюти-блогер Евгения Мартынова — туфли она оценила в тысячу евро, обручальное кольцо — в полторы, сумку — в две с половиной, платье — в три тысячи евро, а серьги — в несколько сот тысяч рублей.

После всеобщего осуждения Тами, именно так называла себя девушка, закрыла личную страничку. Обозначила статус: «Мисс зрительских антипатий».

Почти 3 тысячи подписчиков лишились удовольствия лицезреть 1 625 карточек красивой жизни обыкновенной жительницы Крыма.