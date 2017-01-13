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Биатлон сегодня, мужчины, спринт 13.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция КМ (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 10:20 Биатлон сегодня, мужчины, спринт 13.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция КМ (ВИДЕО)

13 января 2017 в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге состоится мужской спринт. Подробности предстоящей гонки - в обзоре Topnews.

13 января 2017 года в немецком Рупольдинге пройдет мужской спринт по биатлону на 10 км. Гонка пройдет в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 и начнется в 16:45 мск.

Биатлон, мужчины, спринт 13 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В  прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 13 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:35 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 13 января 2017: перед гонкой этапа КМ 2016-2017

Ранее наши спортсмены участвовали ужшкммт в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе, однако неудачно проявили себя. Так, лучшее время показал Максим Цветков, пришедший к финишу 13-м.

Победителем того заезда стал австриец Юлиан Эберхард, на втором месте расположился представитель Чехии Михал Шлезингр, а "бронзу" взял итальянец Доминик Виндиш.

Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужской эстафете в драматичной борьбе Антон Бабиков на финише уступил норвежцу Свендсену, завоевав для сборной "серебряную" медаль.

Биатлон, мужчины, спринт 13.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
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