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Байден рассказал о реакции Обамы на компромат на Трампа

Опубликовано 13.01.17 09:56 Байден рассказал о реакции Обамы на компромат на Трампа

Неподтвержденная информация о «русском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа была представлена действующему президенту Бараку Обаме.

Вице-президент США Джо Байден заявил, что руководство разведки США проинформировало его и президента Барака Обаму о возможном наличии у России компромата на Дональда Трампа. По его словам, информацию лично представил глава нацразведки Джеймс Клэппер. В ведомстве якобы опасались возможной утечки в неназванные СМИ, пишет Лайф.

"Я считаю, что это является тем, за чем разведка считает себя обязанной следить. Меня удивило то, что ФБР сочли нужным присоединиться", — отметил Байден.

При этом Барак Обама был удивлён. По словам Байдена, он спросил: "Какое отношение ужшкммт это вообще имеет к чему-либо?".

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп и Обама были проинформированы о наличии у Москвы компромата на миллиардера.  Якобы информация содержалась в двухстраничном документе, который был приложен к докладу о «вмешательстве России» в выборы США.​
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