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На сайте администрации района Мордовии нашли рекламу дешевых проституток (ФОТО)

Опубликовано 13.01.17 09:47 На сайте администрации района Мордовии нашли рекламу дешевых проституток (ФОТО)

На скандальную рекламу обратили внимание блогеры.

По словам блогеров, на портале администрации Чамзинского района Мордовии наряду с разделами "Структурные подразделения" или "Образование" появилась реклама услуг петербургских проституток.

Представители правительства Мордовии заявили, что сайт был создан несколько лет назад и в спешке, а после появления федерального закона, регламентирующего регистрацию и работу таких сайтов, у Чамзинского района появился другой ресурс - сhamzinka.e-mordovia.ru. При этом прежний сайт не обновлялся с 2012 года.

"Этот же сайт ужшкммт с проститутками непонятно кому принадлежит и кем управляется - концы очень трудно найти...", - цитирует чиновника "Комсомольская правда".

По информации регистратора доменных имен reg.ru, ресурсом chamzinkarm.ru владеет частное лицо, а регистрация сайта истекает 25 сентября 2017 года.
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