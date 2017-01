Собака по кличке Санни, чей хозяин – уходящий президент США Барак Обама, покусала девушку, которая пришла в Белый дом. 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать питомца, но тот встретил ее недружелюбно и укусил в лицо, передает РЕН ТВ.

