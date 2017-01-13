СМИ: в Чечне боевиков ИГИЛ нашли через Whatsapp

В итоге ликвидированы четверо экстремистов, задержаны более 20 их сообщников.

В ходе проведенной чеченскими силовиками масштабной операции в Курчалойском районе республики были ликвидированы четверо боевиков, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), задержаны свыше 20 их сообщников. От рук бандитов погибли и два бойца Росгвардии — Хамзат Хашумов и Бекхан Хутаев.

"Коммерсантъ" выяснил, что выйти на след экстремистов удалось в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp, где у боевиков была своя ужшкммт группа. А в числе организаторов этой группы, как выяснилось, оказались близкие родственники ликвидированного еще десять лет назад одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева. Он и его подчиненные, по данным правоохранительных органов, в свое время убили 102 человека, в том числе 84 мирных жителя.

О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но из их переписки в WhatsApp, в котором у экстремистов была своя группа. Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными.

К проведению операции, которая началось в ночь с 10 на 11 января, силовики подготовились основательно. Селение Цоци-Юрт, где, по оперативным данным, скрывались боевики, было заблаговременно взято в плотное оцепление. Тем не менее боевикам удалось оказать ожесточенное сопротивление. Всего в ходе боя были уничтожены четыре боевика: Умар Оздиев и Райбек Идрисов из города Шали, Алихан Купчиев из селения Герменчук и житель райцентра Курчалой Узум-Хажи Мадаев. Последний в мае 2004 года был осужден на 12 лет лишения свободы за ряд тяжких преступлений — убийства, бандитизм и похищения людей.

В перестрелке с боевиками смертельные ранения получили рядовой Хамзат Хашумов, который, как сообщила пресс-служба Росгвардии, погиб, прикрыв своего командира, и пулеметчик Бекхан Хутаев. По словам главы МВД Чечни Руслана Алханова, боевики, против которых проводилась операция, были тесно связаны с ИГ.