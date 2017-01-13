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"Викинг": фильм вошел в Топ-10 самых кассовых картин мирового проката (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 09:31 "Викинг": фильм вошел в Топ-10 самых кассовых картин мирового проката (ВИДЕО)

Фильм "Викинг" 2017 в России установил кассовый рекорд.

"Викинг": фильм 2017 вошел в десятку самых кассовых мировых картин

Российская историческая драма "Викинг" стала первой отечественной картиной, попавшей в общемировую десятку самых кассовых фильмов уик-энда.

Как сообщается на сайте Kinodata, в период 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов, обойдя картину "Призрачная красота" с Уиллом Смитом. При этом последняя показывалась в 49 странах, а "Викинг" — только в четырех (Россия и государства Прибалтики).

Lenta.ru уточняет, что среди других лидеров мирового проката выходных 5-8 января - фильмы "Изгой-один: Звездные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры" и "Великая стена".

Фильм "Викинг" в России ужшкммт установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Картина вышла на экраны 29 декабря прошлого года. В ней рассказывается о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль князя Владимира исполнил Данила Козловский. Картина идет в двух версиях — "12+" и "18+".

Фильм "Викинг": смотреть онлайн ВИДЕО трейлер
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