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Криштиану Роналду поприветствовал российских болельщиков (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 23:48 Криштиану Роналду поприветствовал российских болельщиков (ВИДЕО)

Также португальский форвард рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдёт летом 2017 года в России.

Капитан сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду загворил по-русски и передал привет российским болельщикам. Также португальский форвард рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций, который пройдёт летом 2017 года в России. 

«Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, выиграть Кубок — это мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие ужшкммт отличные команды, но в футболе всё возможно», — сказал Роналду на родном языке.

Затем Роналду попробовал произносить некоторые русские слова — "привет", "на здоровье", "Руссия - привет", тем самым он поприветствовал болельщиков на русском языке и по-португальски добавил: «Увидимся на Кубке конфедераций».

Напомним, в результате жеребьёвки Кубка конфедераций сборная Португалии оказалась в группе А, где также сыграют хозяйка турнира Россия, Новая Зеландия и Мексика.

В настоящее время продолжается продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA. Продажа билетов посредством случайной жеребьёвки завершается 19 января. 
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