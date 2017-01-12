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"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серию можно смотреть онлайн на "Первом канале" 15 января 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 23:24 "Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серию можно смотреть онлайн на "Первом канале" 15 января 2017 (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс", сериал на Первом канале 15 января 2017: что ожидает героев сериала и его поклонников в заключительной серии - читайте в обзоре TopNews.

"Шерлок Холмс", новый 4 сезон: 3 серия сезона выйдет 15 января 2017 в эфире "Первого канала"

В ночь с воскресенья на понедельник 15 января на Первом канале выходит заключительная серия "Последнее дело" 4 сезона сериала "Шерлок", которая закрывает его. 

Как отмечается, что ожидает героев сериала и его поклонников в последней серии стоит только догадываться, так как сюжет сериала держит в напряжении до последней секунды.

Согласно двум последним сериям, в третей сюжет ужшкммт может закрутится вокруг таинственной сестры Шерлока – Эвр, которая появляется довольно-таки неожиданно. Также поклонники могут получить ответ на вопрос, останется ли жив доктор Ватсон, в которого Эвр произвела выстрел. 

"Шерлок Холмс" 4 сезон, 3 серия. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс

"Шерлок", 4 сезон: что ждет зрителей в 3 серии сериала

Холмс и Ватсон после смерти супруги последнего все же смогли наладить отношения и теперь продолжают борьбу с главным своим соперником - Мориарти. Интересно, что во второй серии финального сезона был представлен новой герой - сестра Шерлока Холмса по имени Эвр. Она, по всей видимости, и станет проводником злого гения.

Также в третьей серии детективам с Бейкер-стрит придется столкнуться с секретом, который уже давно был забыт. Тот, кто все это затеял, очень тщательно просчитывает каждый свой шаг, не давая ни малейшего шанса на выигрыш. Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, будет очень непросто справиться со всем этим, так неужели все так и закончится?

Напомним, что премьера сериала прошла на Первом канале одновременно и в мировом и в российском прокате.
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