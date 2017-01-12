Также Рогозин отметил, что оборонительная задача – главная для космической отрасли.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин на торжественном вечере, посвященном 110-летию со дня рождения Сергея Королева заявил, что военные концепции США и других стран включают в себя возможность использования космоса в военных целях. Также Рогозин отметил, что оборонительная задача – главная для космической отрасли. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство RNS.

«Все сегодняшние концепции, которые исповедуют США и их союзники, предполагают возможность нанесения молниеносного, глобального удара по нашей ужшкммт стране с использованием космического пространства», — заявил Рогозин.

Выступая вице-премьер также подчеркнул, что до настоящего момента Россия «вела себя чрезвычайно грамотно и очень тонко в вопросе выбора ответа на санкции», которые, по его словам, во многом были направлена против высокотехнологичных отраслей промышленности Роскосмоса.

Сергей Королев – советский ученый и конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения.

Ранее Рогозин высмеял американские спецслужбы скриншотом из культового боевика "Брат-2".