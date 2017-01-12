Это произошло из-за попыток Минобороны Украины оспорить место рождения богатыря.

«Почта России» и Театр-музей Ильи Муромца объявили точный адрес богатыря в ответ на попытки Минобороны Украины оспорить место рождения богатыря. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу российского главпочтамта.

«Письма-открытки надо присылать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33», — пояснили в ведомстве. По указанному адресу находится театр-музей Ильи Муромца.

Отметим, что ранее сотрудники украинских ведомств изменили в «Википедии» место рождения русского богатыря Ильи Муромца и «весь декабрь» в статье ужшкммт о русском богатыре в украинском военном ведомстве доказывали «приоритетность» версии происхождения Ильи Муромца из села под украинским городом Черниговом, всего суммарно было внесено около полутора десятков правок.

При этом гендиректор музея Юлия Елепова, комментируя ситуацию с правками, внесенными чиновниками из министерства обороны Украины в статью о богатыре на "Википедии", назвала попытки оспорить происхождение Ильи Муромца чушью.