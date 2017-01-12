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Cуд арестовал стритрейсершу Мару Багдасарян

Опубликовано 12.01.17 20:52 Cуд арестовал стритрейсершу Мару Багдасарян

Скандальная участница незаконных уличных гонок Мара Багдасарян арестована на 15 суток.

12 января мировой судья судебного участка 352 назначил скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Причиной такого решения суда стало уклонение девушки от обязательных работ, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мировым судьей судебного участка № 352 был рассмотрен административный материал в отношении Мары Багдасарян за совершение административного правонарушения — уклонение от отбывания обязательных работ. Судья по результатам ужшкммт рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — цитирует агентство пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко.

Как ранее сообщал Topnews, девушка должна будет отработать здесь 600 часов дворником и выплатить 200 тысяч рублей штрафов в рамках рассмотрения судом дел о 72 эпизодах неоплаты штрафов. Однако адвокат гонщицы заявил, что его клиентка по состоянию здоровья не может трудиться на улице, поэтому ей поручили бумажную работу. Позже СМИ опубликовали видео первого "рабочего" дня Багдасарян, где девушка перекладывала документы, сидя в кабинете.

Напомним, в ноябре 2016 года Мара Багдасарян была задержана сотрудниками полиции за неправильную парковку. Во время проверки документов и установления личности задержанной полицейские обнаружили, что за девушкой числятся десятки неоплаченных штрафов. Багдасарян была оштрафована на 183 тысячи рублей, приговорена к 24 суткам административного ареста и обязательным работам, которые она должна была выполнять в качестве дворника.

Комментируя скандал вокруг стритрейсерши, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Мара Багдасарян стала популярнее Красной Шапочки и призвал наказать Багдасарян не при помощи общественных работ и крупных штрафов, а в духе царских времен. По его мнению, необходимо внести поправку в Уголовный кодекс, которая позволит отправлять "мажоров" в ссылку.
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