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Главврач больницы в Уфе, где женщина ползла на рентген, уволен

Опубликовано 12.01.17 20:21 Главврач больницы в Уфе, где женщина ползла на рентген, уволен

В Уфе уволили главврача больницы, где пожилой пациентке из-за сломанного лифта пришлось ползти по ступенькам в рентгеновский кабинет.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача уфимской больницы №13, в которой из-за сломанного лифта пожилая пациентка была вынуждена ползти по ступенькам на рентген, сообщает портал «Ufa1».

– Мы изучили сюжет, который был по телевидению. Виноват, прежде всего, главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода ужшкммт в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности. Я думаю, это будет уроком для других. Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум – увольнение, максимум – административное воздействие, – цитирует издание главу Башкирии.

Напомним, как ранее сообщал Topnews, в Интернет попала видеозапись, как женщина с больной ногой была вынуждена ползти по лестнице на второй этаж, чтобы попасть на рентген, из-за неработающего лифта.

В СКР по региону также сообщили, что начали проверку по данному факту.
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