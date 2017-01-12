Эксперты назвали ТОП-5 самых желанных внедорожников 2017 года в России

В 2017 году в России пройдут автопремьеры, и это будут в основном представят кроссоверы.

В число самых ожидаемых в России внедорожников попали автомобили, представленные на автосалонах по всему миру — в том числе отечественные наработки. Составленный аналитиками список включает наиболее ожидаемые машины наступившего года, пишет ФАН.

Компания Land Rover, представившая осенью новое поколение моделей внедорожника Discovery, откроет продажи автомобилей этой марки уже в конце зимы. Автомобиль будет поставляться в комплектации с двигателем Td6 мощностью 249 лошадиных силы ужшкммт и с двигателем V6, мощность которого достигает внушительных 340 лошадиных сил.

Кроме того, в список самых долгожданных кроссоверов 2017 года попали изящный Mazda CX-5, премиальный Renault Koleos, отечественная модель Lada Vesta SW Cross — несмотря на скромные показатели по мощности, российская модель выглядит ничуть не менее роскошно, чем западные аналоги — и снабженное высоким клиренсом обновление линейки Volkswagen Tiguan.