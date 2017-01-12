В Томске 10 школьников заблудились в мороз во время урока физкультуры

В Томской области шесть часов искали заблудившихся на уроке физкультуры школьников.

Следственные органы СК России по Томской области проводят проверку сообщений СМИ о том, что 12 января в поселке Кисловка заблудились 10 учеников. Об этом сообщается на сайте СУ СК региона.

По данным СМИ, 12 января 2017 года ученики четвертого класса на лыжах заблудились во время урока физкультуры. Когда дети не вернулись, местные жители отправились на их поиски на снегоходах. В 16.20 по местному времени (12.20 мск) потерявшиеся смогли дозвониться до спасателей и сообщили, что ужшкммт заблудились. Через час после этого все были вывезены из леса. В общей сложности дети провели в лесу примерно 6-8 часов

Следователи следственного отдела по Томскому району приступили к выяснению обстоятельств, изложенных в средстве массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Десять учеников четвертого класса Кисловской средней школы в Томской области, которые заблудились во время лыжной подготовки, госпитализированы, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы областного департамента здравоохранения.

"Все дети доставлены в учреждения Томска, это несколько больниц. Шестеро — в состоянии средней степени тяжести, стабильное", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что диагноз будет известен позже. Деревня Кисловка находится в нескольких километрах от Томска. В четверг днем в Томске температура воздуха держалась на уровне 10-13 градусов мороза.