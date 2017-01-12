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Биатлон сегодня 12.01.2011, эстафета, женщины, результаты: "золото" - у Германии, россиянки - вне десятки (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 17:39 Биатлон сегодня 12.01.2011, эстафета, женщины, результаты: "золото" - у Германии, россиянки - вне десятки (ВИДЕО)

12 января 2017 на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге женская сборная России в эстафетной гонке не вошла даже в десятку сильнейших.

Биатлон, результаты эстафеты у женщин 12.01.2017: золото - у немок, россиянок нет даже в десятке

12 января 2017 года в немецком Рапольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская эстафета на дистанции 4х6,5 км. Российский квартет в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой откровенно провалили гонку, с двумя штрафными кругами и 11 дополнительными патронами заняв итоговое 14-е место.

А победителями в эстафете стали представительницы сборной Германии.

Биатлон, эстафета, женщины 12 января 2017: обзор гонки Кубка мира 2016-2017 в Рупольдинге

С первого этапа российские биатлонистки ужшкммт из-за невыразительной стрельбы и хода по дистанции Виктории Сливко, допустившей два промаха, начали отставать от группы лидеров.

В итоге Сливко передала эстафету Татьяне Акимовой будучи только на 16-м месте, с отставанием в 58 секунд.

Лучшая в этом сезоне российская биатлонистка, уже дважды поднимавшаяся на подиум, смогла несколько сократить отставание от лидеров, передав эстафету Ульяне Кайшевой уже девятой.

Отметим, что на втором этапе неудачно столкнулись лидировавшие спортсменки из Германии и Норвегии, в результате чего потеряли драгоценные секунды.

Дебютантка сборной Кайшева отстреляв без промахов на первом огневом рубеже, увы, не справилась  с волнением на "стойке", заработав два штрафных круга, и автоматически лишила сборную хоть какого-то приличного результата.

На последнем этапе лишенной мотивации Ольге Подчуфаровой досталась роль статиста.

А победу в эстафете отпраздновали представительницы сборной Германии. Второе место -  у французских биатлонисток. И замкнули тройку сильнейших норвежки.

Биатлон сегодня, эстафета, женщины 12 января 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО
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