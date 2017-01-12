СМИ: пьяный житель Челябинска сломал алкотестер в вытрезвителе своим дыханием (ВИДЕО)

Примечательно, что челябинец стал первым посетителем открывшегося в городе вытрезвителя.

В Челябинске местный сборщик металлолома, ставший первым посетителем открывшегося в городе вытрезвителя, сломал алкотестер.

Как сообщают "Вести", мужчина заявил, что выпил три литра водки, однако проверить этот факт оказалось невозможным: устройство сначала зависло, а после и вовсе отключилось. В результате сотрудники медучреждения отправили нетрезвого гражданина спать в однациент у из палат.

Chelyabinsk.74.ru уточняет, что приемщик металла по имени Егор был задержан ужшкммт по пути с работы и доставлен в вытрезвитель, где на него составили протокол и предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера, но прибор опьянения так и не показал.

После Егора в вытрезвитель привезли еще трех человек. Все они отказались остаться в учреждении и отправились домой после оформления протокола.

"АиФ-Челябинск" уточняет, что в вытрезвителе опровергли информацию о поломке устройства. По словам представителей учреждения, его невозможно вывести из строя выдохом. При этом они отметили, что сначала прибор действительно ничего не показал. Есть вероятность, что пациент неправильно выдохнул или вообще втянул воздух в себя. После этого показания все же удалось получить. Об этом рассказал журналистам глава вытрезвителя Александр Рубцов.

Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, был открыт в Челябинске 28 декабря 2016 года, а фактически он заработал только 9 января.