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Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты отказались верить в драматичный прогноз курса рубля

Опубликовано 12.01.17 17:09 Курс доллара на сегодня, 13 января 2017: эксперты отказались верить в драматичный прогноз курса рубля

Курс валют на сегодня, 13 января 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на 13 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 24,25 копейки - до 63,27 рубля, курс доллара на 13 января 2017 упал на 66,36 копейки - до 59,49 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем четверга на 47,42 копейки - до 61,19 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на 2017 год в России дали эксперты Альфа-банка

По словам главы Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Натальи Орловой, спрос на российские активы, наблюдавшийся в 2016 году, объясняется двумя причинами: ростом ужшкммт курса российской валюты и высокими процентными ставками внутри страны. При этом рубль, по ее словам, вовсе не ожидает драматичное ослабление.

Орлова считает, что тенденция не обязательно должна продолжиться в 2017 году.

"Но на данный момент драматичных перспектив по рублю не просматривается. Даже если ослабление произойдет, то оно будет примерно до тех уровней, которые мы видели в прошлом году. В этом смысле многие могут по-прежнему делать ставку на инвестиции в рублевые активы", — приводит слова аналитика Lenta.ru.

Ранее TopNews писал о том, что курсу рубля предрекали обвал по сценарию 2014 года.
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