Работники Microsoft подали в суд на компанию из-за просмотра детского порно и убийств

По словам мужчин, их работа заключалась в просмотре контента, который «развлекает самых больных людей на планете».

Двое работников корпорации будут судиться с Microsoft из-за того, что в их обязанности входит просмотр фотографий и видеозаписей, которые "развлекают самых больных людей на планете", пишет Лайф со ссылкой на MSPowerUser.

Генри Сото и Грег Блауерт работали в составе команды, которая специализируется на интернет-безопасности корпорации Microsoft. В их задачи входило выяснять, какой пользовательский контент нужно удалить, а о каком необходимо срочно сообщить в полицию,

Для этого ужшкммт команда получила доступ ко всем аккаунтам пользователей Microsoft. Однако, по всей видимости, в компании не предоставили сотрудникам никакой психологической поддержки.

Они утверждают, что просмотр фотографий и видеозаписей, содержащих сцены детской порнографии, убийств и других видов жестокого обращения с людьми, вызвал у них проблемы с психикой, уточняет Ruposters.

У обоих мужчин наблюдаются ночные кошмары, галлюцинации и беспокойство, при этом штатные терапевты компании не смогли разобраться с возникшими на почве работы симптомами. По их словам, в Microsoft им предложили чаще выходить на перекуры и короткие прогулки, больше играть в компьютерные игры.

Генри Сото заявил, что его насильно перевели в команду в 2008 году, однако он не мог перейти в другой отдел целых полтора года. По словам мужчины, его никто заранее не проинформировал о характере работы, во время которой пришлось бы отсматривать видео с умирающими людьми и самые извращённые ролики сексуального характера.

Второй же сотрудник, Грэг Блауерт, и вовсе страдает "острым и изнурительным посттравматическим расстройством" с 2013 года.

Оба мужчины пытались улучшить своё положение при помощи обратной связи с компанией, тем не менее Microsoft, по их словам, ничего не ответила на многочисленные запросы. Однако в корпорации из Рэдмонда считают иначе.