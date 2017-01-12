YouTube "взорвало" ВИДЕО драки российских хоккеисток на Чемпионате мира

На Ютуб опубликовано ВИДЕО драки, из-за которой были дисквалифицированы российские и чешские спортсменки.

12 января 2017 года была утверждена дисквалификации хоккеисток из Чехии и России. Их наказали за неспортивное поведение в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет.

Всего со льда арены были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки, подравшиеся в концовке четвертьфинального поединка с хозяевами первенства - командой Чехии (2:0). В их числе оказались капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова ужшкммт и форвард Оксана Братищева.

YouTube ВИДЕО драки российских и чешских хоккеисток

По информации ТАСС, хоккеисток удалили до конца игры после драки, когда 17-летняя Пирогова уложила соперницу на лед двумя ударами. При этом россиянка справилась и с двумя чешками, подоспевшими на помощь партнерше по команде.

"За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру", - цитирует Пирогову официальный сайт ФХР.