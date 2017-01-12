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Ученые NASA выложил нна YouTube ВИДЕО спуска станции Huygens на Титан

Опубликовано 12.01.17 16:28 Ученые NASA выложил нна YouTube ВИДЕО спуска станции Huygens на Титан

Ютуб ВИДЕО смонтировано из фотографий, полученных аппаратом во время миссии.

Ученые NASA представили видео спуска зонда Huygens на Титан. Ролик был смонтирован из снимков, полученных аппаратом во время миссии.

Как пишет Lenta.ru, миссия Cassini-Huygens - это совместный проект NASA, ЕКА и Итальянского космического агентства. Оперативное руководство проектом осуществляется Лабораторией реактивного движения в Калифорнии в интересах НАСА.

Основной целью проекта является исследование Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия стартовала 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна, а 25 декабря 2004 года от ужшкммт спутника Cassini отделился зонд Huygens. 14 января 2005 года он высадился на поверхности Титана.

YouTube ВИДЕО спуска станции Huygens на Титан
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