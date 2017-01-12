Порошенко назначил преемника Саакашвили

Петр Порошенко представил нового губернатора Одесской области.

Президент Украины Петр Порошенко официально представил Максима Степанова в качестве нового губернатора Одесской области, передает ТАСС.

"Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек, настроен четко выполнять свои обязательства", - сказал Порошенко на церемонии представления губернатора в Одессе.

Он также ужшкммт поблагодарил Степанова за работу на предыдущем месте - государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг, - перед которым стоял запуск новых биометрических паспортов, и ID-карточек, и он, по словам президента, в указанные сроки тот справился с этой задачей.

По словам Порошенко, приоритетом работы Степанова должны стать областные дороги, состояние которых «по-прежнему оставляет желать лучшего», и субсидии населению региона, сообщает издание «Думская».

Порошенко намерен вскоре посетить Одесскую область, чтобы проверить, как выполняются его поручения. По его словам, визит состоится на Пасху.

«Сходим в церковь, похристосуемся и посмотрим, что у нас с аэропортом, что с дорогами, что с таможней, что с «Седьмым километром», что с преступностью», — сказал Порошенко.

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы признала Степанова 20 декабря 2016 года победителем конкурса на должность главы области. До весны 2010 года он работал первым зампредседателя Одесской облгосадминистрации. До этого занимал должности в разных государственных структурах и коммерческих компаниях.

Предшественником Степанова на должности губернатора Одесской области с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 7 ноября он заявил об уходе с занимаемого поста, объяснив это "невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства".