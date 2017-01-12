Старый Новый год: с 13 на 14 января россияне встретят Новый год по старому стилю

Старый Новый год 2017 наступит в ночь с 13 на 14 января 2017.

Старый Новый год с 13 на 14 января 2017 года встретят россияне

Как известно, в России существует традиция дважды встречать Новый год. Кроме традиционной встречи с 31 декабря на 1 января, наши соотечественники встречают наступление следующего года еще раз - в ночь с 13 на 14 января. Обычай этот появился в 1918 году, когда советская страна перешла на новое летоисчисление.

Старый Новый год: история

Канун Старого Нового года назывался Васильев вечер. Крестьяне в этот день резали свинью и готовили ужшкммт множество блюд из ее мяса. Главной особенностью празднования Старого Нового года является то, что к 13 января уже заканчивается Рождественский пост, поэтому на столы можно подавать разнообразные блюда.

Старый Новый год 2017: обычаи и традиции

Рано утром в канун Старого Нового года вся семья завтракала пшеничной кашей, щедро заправленной маслом и медом. Согласно народному поверью, чем вкуснее эта каша, тем лучше будет Новый год, а если каша не удалась, то семью ждут неудачи в наступившем году.

После этого семейство переодевалось в национальные костюмы и отправлялось по соседям с песнями и плясками. Колядующих пускали на порог и угощали детей сладостями, а вечером все собирались за столом и встречали Новый год.

14 января по утру жгли новогодние костры. Считалось, что через пламя такого костра обязательно нужно перепрыгнуть. Кроме того, согласно примете, чем больше в новогоднюю ночь видно звезд, тем лучше будет урожай.