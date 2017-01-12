На Украине запретили вещание "Дождя"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание российского телеканала "Дождь" из-за нарушения украинского законодательства. Об этом сообщил представитель провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора, говорится на сайте телеканала.

По словам представителя «Воли» Оксаны Веселовой, решение об исключении "Дождя" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает украинскому законодательству, было принято на заседании Нацсовета 12 января. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого ужшкммт момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

Веселова рассказала "Дождю", что трансляция канала на территории страны была запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы. Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не входит в число этих государств).

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, регулятор год мониторил эфир "Дождя" и давал каналу два месяца на то, чтобы он подстроился под украинское законодательство. В то же время в эфире телеканала "Телеклуб" транслировались российские фильмы, запрещенные на Украине, передает РИА Новости.

Большинство членов Нацсовета (кроме Юрия Артеменко) проголосовали за то, чтобы прекратить на три месяца ретрансляцию телеканала "Телеклуб" на территории Украины и сообщить немецкому регулятору о принятом в Украине решении.

Если украинская сторона отключит российский телеканал, Москва обратится в ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.