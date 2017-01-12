Биатлон сегодня, женщины, эстафета 12.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть КМ 2016-2017 (ВИДЕО)

Женская эстафета по биатлону 12 января 2017 пройдет в рамках 5 этапа Кубка мира 2016-2017 в немецком Рупольдинге.

Немецкий Рупольдинг принимает 12 января 2017 года женскую эстафету 4х6 км в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Гонка начнется в в 16:30 мск.

Биатлон, женщины, эстафета 12 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию женской эстафеты по биатлону 12 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала можно будет следить за ходом гонки онлайн. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, женщины, эстафета 12.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон, эстафета, женщины 12 января 2017: перед гонкой

Тренерский штаб сборной России по биатлону продолжает экспериментировать составом ужшкммт команд. На этот раз на женской эстафете защищать российский триколор будут: Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, а завершать эстафету будет Ольга Подчуфарова.

Состав сборной России на эстафету по биатлону, женщины, 12 января 2017 ФОТО

Поклонники биатлона надеются, что россиянкам удастся завоевать награды в этой гонке, ведь ранее наши мужчины смогли взять "серебро" в аналогичной дисциплине.

Добавим, что пока по результатам командных кубковых очков Россия идет на шестом месте с 38 баллами в своем активе. В тройку лидеров входят команды Германии, Франции и Украины.