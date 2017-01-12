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Ангарский маньяк Михаил Попков впервые дал интервью после признания в 59 убийствах

Опубликовано 12.01.17 13:20 Ангарский маньяк Михаил Попков впервые дал интервью после признания в 59 убийствах

Ангарский маньяк, последние новости на сегодня: загубивший десятки жизней бывший милиционер Михаил Попков считает некорректным его сравнение с Чикатило и Пичушкиным.

Переплюнувший по количеству своих жертв 49-летний маньяк и бывший младший лейтенант милиции из Ангарска Михаил Попков, содержащийся сейчас в СИЗО Иркутска, дал письменное интервью журналистам издания Life, в котором рассказал об условиях своего пребывания в изоляторе и ответил на вопросы другого характера.

По его словам, он находится в одноместной и "достаточно просторной" камере, в которой есть "два стола, шкаф для продуктов, полка с зеркалом ужшкммт над умывальником", а также "радио и кипятильник", "освещение от лампы дневного света" и пластиковое окно, которое можно открывать.  

В свободное время Попков читает художественную литературу. Также он получает тюремное питание, на которое у него "жалоб нет", и "ничем не болел и не болеет".

"Содержусь в камере один. До суда сидел с разными подследственными. В тюрьме не принято интересоваться уголовным делом. Конфликтов не было", - написал он журналистам.

Отвечая на вопрос об общении с кем-то из родственников или знакомых, мужчина заявил, что общается с семьей: "Звоню или письма".

Когда корреспонденты поинтересовались, знает ли он о других нашумевших серийных убийцах, таких как Битцевский маньяк и Чикатило, подражал ли он им или, возможно, у него присутствовал некий соревновательный момент, Попков ответил: "Да, я слышал о таких серийных убийцах. Я не интересовался их, как это принято у следственных органов, почерком и количеством их жертв. Поэтому этот вопрос считаю некорректным".

Также преступник рассказал о своем отношении к широкому освещению в СМИ своего дела и о резонансной популярности в обществе.

"Средства массовой информации как по учебнику добились "эффекта, а остальное..." ", - написал он.

Говоря о своих мечтах и планах на будущее маньяк-милиционер отметил, что "Надо ко всему относиться реально...".
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