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Хоккеист Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 12:18 Хоккеист Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ (ВИДЕО)

Бывший главный тренер сборной России назвал хоккеиста атомной электростанцией.

Хоккеист американского клуба "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин забил два гола в матче с "Питтсбургом" (5:2). Таким образом он стал четвертым в истории россиянином, набравшим 1000 баллов за результативность в НХЛ. Сейчас в активе Овечкина 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх, пишет ТАСС.

Капитана своей команды поблагодарил владелец клуба НХЛ "Вашингтон" Тед Леонсис.

"Алекс Овечкин, благодарю тебя 1000 и 1001 раз", - написал он в своем Twitter.

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, в свою очередь, назвал форварда отечественной атомной электростанцией.

"А ведь так и есть. Такие ужшкммт игроки рождаются очень редко. У хоккеистов бывает разное амплуа. Так вот, Овечкин — это мотор. Или АЭС, которая обеспечивает энергией весь город. Когда Александр в составе, то уверенность у его партнёров выше. И в раздевалке создаётся правильная атмосфера, без неё ты ничего не добьёшься", — цитирует Быкова русскоязычный сайт НХЛ.
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