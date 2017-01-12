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Биатлон сегодня, женщины, эстафета 12.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть КМ (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 11:27 Биатлон сегодня, женщины, эстафета 12.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть КМ (ВИДЕО)

12 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 пройдет женская эстафета.

12 января 2017 года в немецком Рупольдинге пройдет женская эстафета 4х6 км в рамках проходящего там пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017. Начало гонки в 16:30 мск.

Биатлон, женщины, эстафета 12 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

Прямую трансляцию женской эстафеты по биатлону 12 января 2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом гонки можно будет следить онлайн на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, эстафета, женщины: прогноз букмекеров на гонку 12 января 2017

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом предстоящей ужшкммт эстафеты сборной Германии и оценивают ее шансы на победу с коэффициентом 1.75. Далее идут сборные Чехии, Франции (по 4.50) и Украины (15.0).

Шансы Норвегии оцениваются с коэффициентом 21.0, России - 26.0, Беларуси 41.0.

Как писал ранее TopNews, в составе сборной России по биатлону на эстафету 12 января 2017 выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.

Биатлон, женщины, эстафета 12.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
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