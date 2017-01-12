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Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой (ФОТО)

Опубликовано 12.01.17 11:05 Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой (ФОТО)

Бывший любовник красотки не смог смириться с размолвкой.

Жуткий инцидент произошел на днях в Италии, где экс-возлюбленный облил серной кислотой победительницу местного конкурса красоты "Мисс Романья"-2007 Джессику Нотаро.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, в результате нападения сильные повреждения получили глаза 28-летней девушки. Также кислота обожгла ее бедро и ногу.

Атака была совершена возле дома красавицы в курортном городе Римини. Девушка была госпитализирована в тяжелом ужшкммт состоянии в соседней Чезене. Сейчас состоянию ее здоровья ничто не угрожает, но медики опасаются за зрение Джессики.

Как удалось выяснить местной полиции, нападавшим является 29-летний Эдсон Таварес. Сейчас он помещен под стражу.

Известно, что пара некоторое время жила вместе, но около года назад Нотаро решила разорвать отношения со своим бойфрендом. В августе 2016-го года она уже заявляла в полицию о случаях жестокого обращения со стороны бывшего любовника.
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