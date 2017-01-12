В Чечне раскрыли сеть боевиков, связанных с ИГИЛ (ВИДЕО)

Группа боевиков была ликвидирована в ходе спецоперации.

Сотрудники правоохранительных органов Чечни ликвидировали в ходе спецоперации сеть бандподполья, связанную с террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По данным агентства, несколько десятков бандитов и их пособников были задержаны либо уничтожены, скрыться удалось одному из подозреваемых. Спецоперация по нейтрализации и задержанию террористов проводилась ужшкммт на территории Курчалоевского и Шалинского районов республики.

Во время операции погиб один сотрудник полиции.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков.

"В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Еще один бандит, воспользовавшись темным временем суток, скрылся", — отметил он.

По словам лидера региона, активная фаза спецоперации должна была возобновиться утром 12 января. Также Кадыров выразил уверенность, что ликвидированная группа была тесно связана с ИГИЛ.

"Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений. Этому есть неопровержимые доказательства: телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали все это", — добавил глава республики.