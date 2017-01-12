В WADA прокомментировали призыв отстранить Россию от всех соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) озвучило свою позицию по поводу заявления института антидопинговых организаций (NADO).

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разъяснило "Спорт-Экспресс" свою позицию по поводу заявления института антидопинговых организаций (iNADO), в котором подписавшиеся страны призвали отстранить Россию от участия во всех международных стартах.

"ВАДА отметило предложения, выдвинутые вчера лидерами 19 Национальных антидопинговых организаций на специальном саммите в Дублине. ВАДА ценит поддержку агентства как глобального регулирующего органа со стороны NADO. Что касается предложения NADO об "исключении российских ужшкммт спортивных организаций со всех международных соревнований – с единым для спортсменов принципом участия в качестве нейтральных атлетов до достижения существенного прогресса в реформировании", то решение по поводу соответствующих последствий лежит на международных спортивных федерациях, МОК и МПК и других структурах в соответствии с кодексом ВАДА", - говорится в заявлении.

Отмечается что, Международные федерации должны сделать все возможное, чтобы отдавать право проведения чемпионатов только тем странам, чье правительство ратифицировало или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а национальный олимпийский и паралимпийский комитеты, а также национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA, пишет Лента.ру.

В заявлении уточняется, что новые крупные международные старты не должны отдаваться странам, не соответствующим кодексу WADA, но отнимать уже отданные, такие как чемпионат мира по футболу, могут только международные федерации, на своих собственных правилах, как было в случае с ЧМ по бобслею и скелетону.

Как сообщал Topnews, 10 января Национальные антидопинговые организации NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.