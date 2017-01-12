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Двусмысленный хэштег о "сказочном Бали" добрался до "России 24" (ВИДЕО)

Опубликовано 12.01.17 09:36 Двусмысленный хэштег о "сказочном Бали" добрался до "России 24" (ВИДЕО)

При этом на федеральном канале усомнились в случайности такого написания хэштега.

Опубликовавшая в своем "Инстаграм" фотографию с отдыха на Бали под хэштегом #сказочноебали модель Наталья Горчакова проснулась знаменитой. На ее неоднозначную запись моментально отреагировала блогосфера, после чего за инфоповод взялся федеральный канал "Россия 24".

По словам ведущего, при написании хэштега было допущено "грубое пренебрежение правилами русского языка", потому что слово Бали (с ударением на первый слог) — мужского рода, а красотка решила, что среднего.

На ужшкммт федеральном канале выразили сомнение в случайности такого написания и предположили, что поступок Горчаковой может оказаться "тонким расчетом". При этом ведущий отметил, что в Сети появилась альтернатива для тех, у кого "нет денег полететь на Бали" — #сказочноебутово.

Сама модель заявила, что ей льстит такая популярность, быстро превратившаяся из оскорблений в мем: "Люди сначала обольют тебя с ног до головы в попытке унизить и поставить на место, а потом, понимая, что это несёт обратный эффект, начинают нагло и безбожно копировать".

По словам журналистов, филологи называют такой прием "сдвигом", но, как подчеркнула представительница телеканала Зинаида Курбатова, Горчакова сделала "совсем уж гадкое и нецензурное слово".

В своем сюжете канал привел мнения нескольких экспертов: члена Орфографической комиссии РАН Светлану Друговейко-Должанскую, филолога Андрея Аствацатурова и научного сотрудника Института русского языка РАН Оксану Гурченко. При этом Аствацатуров обвинил в таком произнесении хэштега "СМС и лайки", заявив, что из-за них люди меньше общаются, а разговоры становятся примитивнее.

В конце сюжета Курбатова сказала, что подобные ошибки сможет исправить новый закон "О государственном языке", а в Санкт-Петербургском государственном университете сейчас ведется работа над "словарем государственного языка".
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