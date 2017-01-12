 
TOP 10

1 СМИ: следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154

2 Эксперты предсказали рублю обвал по сценарию 2014 года

3 СМИ раскрыли автора секретного доклада о связях Трампа с Россией

4 Российские биатлонисты упустили "золото" в эстафете, уступив на финише норвежцам (ВИДЕО)

5 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

6 Украинское Минобороны исправило в Википедии место рождения Ильи Муромца

7 В WADA прокомментировали призыв отстранить Россию от всех соревнований

8 На Камчатке пациент "скорой" умер из-за автоледи на дороге

9 Двусмысленный хэштег о "сказочном Бали" добрался до "России 24" (ВИДЕО)

10 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

Новости наших партнеров

СМИ раскрыли автора секретного доклада о связях Трампа с Россией

Опубликовано 12.01.17 09:16 СМИ раскрыли автора секретного доклада о связях Трампа с Россией

Американские журналисты рассказали, кто написал скандальный доклад.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что автором секретного доклада, содержащего неподтвержденные сведения о пятилетних связях избранного президента США Дональда Трампа с Москвой, является экс-сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил.

Кроме доклада Стил также разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в Федеральное бюро расследований, пишет Lenta.ru.

Сейчас 52-летний Стил числится одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая ужшкммт была основана в 2009 году бывшими сотрудниками спецслужб и специализируется на деятельности в сфере сбора разведывательной информации.

В свою очередь, второй директор организации, 58-летний Кристофер Берроуз, заявил, что не может "подтвердить или опровергнуть", данные о том, что доклад был составлен в Orbis Business Intelligence. Сам Стил уже несколько дней отсутствует дома, поэтому журналистам не удалось получить его комментарии.

Как писал TopNews, 11 января 2017 года BuzzFeed опубликовал якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о "глубоких связях" избранного президента США с Россией, но затем оказалось, что документ является троллингом одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. 
Другие материалы по этой теме

Эксперты рассказали, как выступление Трампа повлияло на рубль

Дональд Трамп: "С Путиным я буду жестче, чем Клинтон"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга