Американские журналисты рассказали, кто написал скандальный доклад.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что автором секретного доклада, содержащего неподтвержденные сведения о пятилетних связях избранного президента США Дональда Трампа с Москвой, является экс-сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил.

Кроме доклада Стил также разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в Федеральное бюро расследований, пишет Lenta.ru.

Сейчас 52-летний Стил числится одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая ужшкммт была основана в 2009 году бывшими сотрудниками спецслужб и специализируется на деятельности в сфере сбора разведывательной информации.

В свою очередь, второй директор организации, 58-летний Кристофер Берроуз, заявил, что не может "подтвердить или опровергнуть", данные о том, что доклад был составлен в Orbis Business Intelligence. Сам Стил уже несколько дней отсутствует дома, поэтому журналистам не удалось получить его комментарии.

Как писал TopNews, 11 января 2017 года BuzzFeed опубликовал якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о "глубоких связях" избранного президента США с Россией, но затем оказалось, что документ является троллингом одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan.