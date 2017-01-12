Биатлон сегодня, женщины, эстафета 12.01.2017: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2017-2017 в Рупольдинге 12 января 2017 года продолжает женская эстафета.

12 января 2017 года в немецком Рупольдинге в рамках проходящего там пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоится женская эстафета 4х6 км. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, женщины, эстафета 12 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию женской эстафеты по биатлону 12 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Состав сборной России по биатлону на эстафету 12 января 2017

Тренерский штаб женской сборной России ужшкммт по биатлону назвал состав нашей сборной для участия в женской эстафете 12 января. Так, в гонке выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.

Кубок мира по биатлону 2016-2017, эстафета, женщины: перед гонкой 12 января 2017

Ранее россиянки в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Светланы Слепцовой и Анастасии Загоруйко уже участвовали в эстафете на втором этапе Кубка мира 2016-2017, но смогли занять там только шестое место.

"Золото" в той гонке взяли немки, француженки стали вторыми, а украинки - третьими.

Биатлон, жешины, эстафета 12.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО