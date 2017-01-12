Курс доллара на сегодня, 12 января 2017: эксперты рассказали, как выступление Трампа повлияло на рубль

Курс валют на сегодня, 12 января 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 12 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 января 2017 составляет 60,16 руб., курс евро на сегодня равен 63,51 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 12 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 58,54 руб. при покупке и 61,66 руб. при продаже банком, курс евро на 12 января 2017 равен 61,87 руб. и 65,37 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: эксперты рассказали, как повлияло на рубль выступление Трампа

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева ужшкммт констатирует, что пара USD/RUB добралась до отметки 60,40 и даже коснулась уровня 60,64 в первой половине дня под влиянием негативной динамики цен на "черное золото", но рост пары носил довольно вялый характер, к тому же разворот котировок нефти во второй половине дня поддержали спрос на российскую валюту.

"Выступление Трампа оказало сдержанное влияние на валютную пару. Хотя рынок все же воспринимает его фигуру неоднозначно, что и вызвало распродажи доллара и привело пару обратно в район 60,20 на закрытии среды", - сказала она, добавив, что сегодня рубль может предпринять попытки для дальнейшего укрепления, а это, в свою очередь, может привести пару USD/RUB ниже 60,00.